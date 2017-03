Aparent, Jennifer Aniston si Brad Pitt sunt prieteni apropiati

Se pare ca Jennifer Aniston si Brad Pitt au devenit, in ultima vreme, destul de apropiati si isi vorbesc frecvent si isi dau constant mesaje.

„Sunt buni prieteni de ceva timp si foarte des isi dau mesaje”, a declarat o sursa pentru People. „Nu este un lucru nou, nu a fost nevoie ca el sa faca multe eforturi pentru a obtine numarul lui Jennifer”.

In acest moment, Brad se afla in plin proces de divort de Angelina Jolie si se lupta pentru a obtine custodia partiala a celor 6 copii – Maddox, in varsta de 15 ani, Pax, 13 ani, Zahara, 12 ani, Shiloh, 10 ani, si gemenii Knox si Vivienne, 8 ani.

Jennifer este casatorita din 2015 cu actorul si regizorul Justin Theroux si cel mai recent au aparut impreuna la petrecerea Vanity Fair, organizata dupa decernarea Premiilor Oscar.

Jennifer Aniston si Brad Pitt au divortat in 2005, dupa o casatorie de 5 ani, motivul divortului fiind apropierea lui Brad Pitt de Angelina Jolie.

Citeste si:

Foto: Arhiva Revistei ELLE