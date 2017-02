Trucuri de make-up pentru a arata fabulos in toate fotografiile

Iata cateva sfaturi pentru a arata bine in poze cu ajutorul machiajului. Le poti folosi indiferent daca este vorba de o sedinta foto profesionala sau de pozele facute cu telefonul.

Nu uita insa de importanta unui zambet frumos! Te va ajuta sa obtii, fara prea multe efecte, un look pur si simplu fabulos!

1. Primerul

Este un lucru bun sa folosesti primer in fiecare zi, in special atunci cand vrei sa arati bine intr-o fotografie. Acesta imbunatateste aspectul pielii si astfel fondul de ten arata mai bine si mai natural. In plus, ajuta la crearea unui look luminos in loc sa accentueze imperfectiunile pe care incerci sa le ascunzi cu fondul de ten.

2. Foloseste produse mate

Atunci cand esti fotografiata, este bine sa eviti orice ar putea reflecta lumina pe fata ta. Blitzul camerei si aspectul sidefat iti vor face tenul sa arate uleios si nicidecum frumos.

3. Aplica machiajul in lumina naturala

Pentru cele mai bune rezultate aplica machiajul in lumina naturala. Lumina artificiala de interior poate altera aspectul machiajului. Unele lumini te pot face sa pari stearsa, ceea ce te va determina sa aplici prea mult machiaj. Cu siguranta au existat momente in care credeai ca arati bine inainte sa iesi din casa, dar in momentul in care ai vazut pozele ai inceput sa te intrebi unde ai gresit.

4. Foloseste pudra pulbere galbena

Pudra pulbere galbena este mai buna decat cea stralucitoare sau translucenta cand vine vorba de poze. Alte tipuri de pudra pot reflecta lumina, lasandu-te cu o piele care luceste. Totodata, s-ar putea sa creeze in poze un efect sters al pielii. Sigur nu ai in minte niciunul din look-urile descrise mai sus atunci cand te gandesti cum vrei sa arati in poze.

5. Uniformizeaza anticearcanul

Cele mai multe dintre noi incercam sa acoperim cearcanele cu putin corector. Pentru uzul zilnic este in regula, dar cateodata anticearcanul poate arata putin strident in poze. Uniformizeaza foarte bine corectorul, altfel poate accentua liniile fine sau culorilele ciudate din jurul ochilor.

6. Foloseste culori puternice

Cand vine vorba de fardul de pleoape, incearca sa eviti culorile pastelate deoarece pot conferi un aspect sters tenului. Pe de alta parte, fardurile puternice, pigmentate, iti vor scoate in evidenta ochii. Daca vrei sa ramai intr-o zona mai sigura alege auriu sau maro ciocolatiu; daca ai mai mult curaj, incearca un verde smarald sau chiar rosu!

7. Eyeliner negru si mascara

Multi experti recomanda, pentru a arata fantastic in poze, utilizarea unui eyeliner negru si a unei mascara. Daca de obicei folosesti maro, incearca negru. Nuanta mai inchisa va crea un contrast mai bun, ceea ce va scoate ochii in evidenta. Si asta ne dorim, nu?

8. Nu exagera cu fardul de obraz

Daca nu folosesti un blush, fata ta va avea un aspect sters. Fardul de obraz defineste mai bine fata, dar cu toate acestea nu exagera atunci cand il aplici. Foloseste putin si adauga doar daca mai este nevoie.

9. Iubeste-ti buzele

Te speli pe fata si pe dinti in fiecare zi, dar ce faci in legatura cu buzele tale? Nu te gandesti intotdeauna la ele, dar ar trebui sa le arati si lor putina dragoste. Inainte de o sedinta foto exfoliaza-ti buzele prin aplicarea unui ulei de cocos pe care sa-l masezi usor cu ajutorul unui prosop cald. Foloseste apoi un balsam de buze si asteapta sa se absoarba inainte de a aplica orice altceva.

10. Nu ignora rujul

Un alt sfat pentru a arata bine in poze este sa nu uiti de ruj. Pentru cele mai bune rezultate trebuie sa iti pui in valoare trasaturile. Alege un ruj fie intr-o culoare puternica, fie nude – totul depinde de look-ul pe care il doresti.

Totodata foloseste creion de buze – este cel mai bun prieten al tau! Previne intinderea rujului si te ajuta sa arati perfect toata ziua.

Rujul iti poate pune in evidenta zambetul, de aceea este foarte important sa ai grija de sanatatea danturii tale si sa folosesti zilnic produse performante.

11. Evita umbrele

Incearca sa eviti crearea oricaror umbre cu machiajul. Nu aplica nuante inchise sub ochi. Totodata invata cum sa stai in fata camerei pentru a evita crearea unor umbre pe fata sau sub barbie. Aminteste-ti, lumina este importanta – machiajul va arata foarte bine atunci cand este aceasta este cea potrivita.

12. Foloseste tehnica de contur si iluminare

Poti folosi un bronzer cu una sau doua nuante mai inchise decat culoarea ta naturala in zona de sub pometi, sub barbie, de-a lungul nasului si in colturile exterioare ale fruntii. Aplica o culoare mai deschisa deasupra obrajilor, pe mijlocul fruntii si pe varful nasului.

13. Ochi mari si frumosi

Poti sa dai impresia unor ochi mai mari prin folosirea unui fard alb in colturile interne ale ochilor. Vor arata mai luminosi si odihniti.

14. Foloseste pudra bronzanta

Bronzerul folosit in exces este o greseala obisnuita pe care o fac multe femei, dar asta nu inseamna ca trebuie sa renunti la el. Foloseste o pudra bronzanta mai deschisa, dar asigura-te ca inca o folosesti!

15. Foloseste gene false

Chiar daca ai gene lungi naturale, poti adauga unele false. Acestea vor evidentia frumusetea ochilor tai.

16. Contureaza-ti clavicula

Clavicula este unul din lucrurile pe care fie nu le observi deloc intr-o imagine, fie iti capteaza imediat atentia. Si ce-i drept, daca este observata este probabil dintr-un motiv bun. Iti poti scoate in evidenta clavicula prin conturare, ceea ce te va face sa pari mai subtire.

17. Completeaza golurile din sprancene

Nimanui nu-i plac sprancenele neuniforme. Acest aspect devine si mai evident atunci cand fata ta este in centrul atentiei. Pentru a transmite mai bine emotiile si pentru a arata mai tanara, umple golurile din sprancene inainte de a face fotografii!

18. Evita petele

Aparatul de fotografiat va scoate in evidenta excesul de sebum de pe fata, asa ca asigura-te ca ai mereu un pachet de servetele. Inainte de a face poze tapoteaza-ti usor fata cu un servetel si in felul acesta tenul va parea mai mat, fara a-i lua stralucirea naturala.

19. Sidef si stralucire…

Dar nu prea mult! Dupa ce te machiezi adauga putina pudra de finisare la baza gatului. Acest lucru te va faci sa arati angelic! Ai grija insa, daca folosesti prea mult produs se va observa cu usurinta.

20. Fixeaza

La final, aplica pudra translucenta pentru a fixa totul. In felul acesta vei evita intinderea machiajului inainte de a face fotografii.

Foto: Shutterstock