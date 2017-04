Vin Diesel vorbeste despre sarutul cu Charlize Theron

Actorul seriei de filme „The Fast and The Furious” ne povesteste despre noua pelicula, dar mai ales, despre sarutul cu superba actrita.

Filmul „The Fate of the Furious” este in acelasi ton cu care regizorii ne-au obisnuit pana acum: iute, furios si hectic. Insa, sarutul celor doi este cat se poate de lent si romantic.

Actorul a declarat ca scena a fost repetata de cateva ori si ca i-a facut placere sa o sarute pe actrita Charlize Theron.

Vin Diesel: “Charlize Theron nu e un partener deloc rau pe care trebuie sa-l saruti. Sunt lucruri mai rele care ti se pot intampla.”

El a adaugat: “Cred ca i-a placut? Dumnezeule, sigur ca da! Un sarut nu minte niciodata, nu! A fost, clar, momentul ei!” Actorul in varsta de 49 de ani a dezvaluit ca aceasta scena este cea mai asteptata si cea mai exploziva din intreg filmul. Totodata, se pare ca neintelegerea dintre Vin Diesel si Dwayne „The Rock” Johnson continua, spun sursele.

Dwayne Johnson nu a fost prezent la lansarea celui de-al optulea film din seria „The Fast and The Furious” de la Caesar’s Palace, in Las Vegas. Colegii sai, insa, Vin Diesel, Charlize Theron, Kurt Russell, Chris Bridges and Tyreese Gibson au participat toti la eveniment pentru a-l promova.

Se pare ca cele doua staruri, Vin si Dwayne, au conferinte de presa organizate separate, pentru a nu se intalni. Trailerul filmului „The Fate of The Furious” a avut cele mai multe vizualizari, in comparatie cu celelalte filme, iar acestea, se pare ca se datoreaza sarutului dintre cei doi. Vin Diesel a afirmat ca toata lumea cunoaste tiparul fiecarui caracter, iar o scena de acest fel va face ravagii negresit.

Noul filmul va fi lansat pe 14 aprilie in Statele Unite, iar pe 21 aprilie in Romania.

Text: Cristiana Frunza

Foto: PR