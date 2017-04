Vin Diesel a tinut un discurs in memoria lui Paul Walker la premiera noului film din seria „The Fast and The Furious”

Actorul, in varsta de 49 de ani, s-a aflat la premiera filmului ‘The Fate of the Furious’ in New York City, alaturi de colegii sai de platou, unde l-a amintit pe Paul Walker, prietenul sau. Paul Walker a jucat in sase dintre filmele acestei serii, avand un accident de masina in timp ce lucra la cel de-al saptelea. In urma accidentului, Paul s-a stins din viata.

Acum, in New York, la premiera celui mai recent film din seria ‘The Fast and the Furious’, Vin Diesel a tinut un discurs in care a marturisit ca succesul acestor filme se datoreaza muncii fratelui sau, Pablo. Pablo era porecla pe care i-o atribuise Vin lui Paul.

El a adaugat: “Nu a trecut o secunda, un minut, o zi, in care noi sa nu ne gandim la fratele Pablo – cum sa-l aducem in film, cum sa ii facem simtita prezenta si cum sa cream ceva de care el sa fie mandru. Pablo, sper ca esti mandru in aceasta seara!”

Mama lui Paul, Cheryl, si fiica lui, Meadow, au fost prezente la premiera filmului.

Totodata, rapperul si actorul Ludacris, l-a mentionat si el pe Paul Walker: “Am vrut sa facem cel mai bun film posibil.”

Paul Walker a murit in 2013, in mijlocul filmarilor celui de-al saptelea film. Fratii sai, Caleb si Cody, au participat la filmarea ultimelor scene in care ar fi trebuit sa joace Paul.

Spre finalul ceremoniei, Vin Diesel a mai facut o ultima declaratie: “Cand vizionezi acest film, vei sti ca e facut cu dragoste.”

‘Fate of the Furious’ va aparea in cinematografe pe 14 aprilie.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Hepta