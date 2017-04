Victoria Beckham a primit Ordinul Imperiului Britanic pentru serviciile prestate in industria modei

La o zi dupa aniversarea sa de 43 de ani, creatoarea de moda a fost decorata cu Ordinul Imperiului Britanic din partea Pintului William. Ceremonia de investire a avut loc la Palatul Buckingham.

Star-ul care va aparea pe cover-ul lunii mai a revistei ELLE UK a fost decorata pentru serviciile pe care le-a prestat in industria modei si munca de caritate depusa in cei 17 ani de cariera. Alaturi de ea au fost prezenti la ceremonie David Beckham, sotul ei, care a primit acest Ordin in anul 2003, si parintii, relateaza BBC.

Dupa ceremonie, Victoria a declarat ca se simte “onorata” pentru atribuirea acestui titlu prestigios. “A fost o adevarata placere sa fiu prezenta azi la Palatul Buckingham. Sunt mandra sa fiu britanica si onorata sa primesc acest Ordin din partea Ducelui de Cambridge. Daca visezi departe si muncesti din greu poti sa atingi obiective inalte. Sunt foarte fericita sa impart aceasta ocazia speciala cu parintii si sotul meu; fara dragostea si sprijinul lor, nimic nu ar fi fost posibil”.

Nu este prima data cand Victoria Beckham primeste onoruri pentru contributia ei in industrie. Aducandu-ne aminte de perioada Spice Girls, si-a lansat prima colectie de haine la New York Fashion Week in 2008.

Datorita creatiilor ei purtate de nume celebre precum Kate Winslet, Eva Longoria si Gwyneth Paltrow, a castigat premiul Best Brand la British Fashion Awards atat in anul 2011 cat si in 2014.

