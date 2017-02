Vezi video-ul cu tributul emotionant de la Oscaruri!

Printre numele celor care au fost omagiati anul trecut se numara numele lui Alan Rickman si David Bowie. Anul acesta, au fost amintiti intr-o sectiune speciala a Oscarurilor, starurile: Carrie Fisher, Debbie Reynolds, Gene Wilder, Anton Yelchin si Prince.

Montajul emotionant a fost acompaniat de un performance din partea Sarei Bareilles, care a facut un cover pe melodia lui Joni Mitchell, “Both Sides Now”.

Cea care a prezentat momentul a fost Jennifer Aniston, care nu a putut sa se abtina din a varsa cateva lacrimi atunci cand a vorbit de moartea socanta a lui Bill Paxton.

Jennifer Aniston pays tribute to Bill Paxton ahead of the #Oscars In Memoriam tribute. pic.twitter.com/43UwXc6IZO

— Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017