Unde ar planui Amal Clooney sa nasca si sa isi creasca gemenii

De la anuntul din luna februarie, Amal a facut niste schimbari in garderoba, fapt care, din pacate, i-a eclipsat discursul de la ONU. Intre timp, George si-a exprimat public gandurile in ceea ce priveste dorinta cu care asteapta sa fie tata.

Cu toate acestea, se pare ca cei doi s-au pregatit pentru venirea pe lume a celor doi copii. O sursa le-a spus celor de la E! ca Amal ar planui sa dea nastere gemenilor in Londra.

De asemenea, se speculeaza ca cei doi se vor muta in casa lor din U.K si isi vor creste copiii acolo in primii lor ani din viata.

In ciuda faptului ca sunt mereu in New York, acest lucru nu este tocmai surprinzator. Cariera lui Amal are radacini in Londra, iar intre pauzele de ceai si scena de moda, este de inteles cum reprezinta o varianta pentru un loc bun de trait.

Cine stie? Poate Amal si George ii vor ajuta pe Printul William si Kate Middleton, din moment ce cuplul roial planuieste sa se mute in Londra anul acesta.

Text: Denisa Coman

Foto: Arhiva Revistei ELLE