Uite ce vor contine goodie bag-urile in valoare de peste 30.000 dolari de la premiile Grammy

Ne-am obisnuit cu cadourile extravagante din fiecare an de la Premiile Grammy, dar de fiecare data asteptam cu sufletul la gura sa vedem la ce s-au mai gandit organizatorii.

Uite ce vor primi cei peste 50 de prezentatori si performeri prezenti in acea seara:

• O excursie de o saptamana la Golden Door Spa din Sudul Californiei, in valoare de 8.850 dolari

• Un set de 64 de creioane colorate personalizate

• Un voucher pentru o pizza gratuita de la D’amore’s, din California

• Un covoras de masaj SweetCheeks, care pretinde sa imbunatateasca circulatia sangelui si sa reduca temporar celulita

• Un dispozitiv pentru par care-ti permite sa-ti speli doar radacinile, in timp ce restul parului ramane uscat

• O selectie de jocuri Hasbro, printre care Toilet Trouble si Monopoly Token Madness

• Pantofi pentru exercitii, special conceputi de dansatorul lui Michael Jackson

• Un program de fitness FXP Hula Hoop

• Ghid pentru deserturi Gold Leaf Gourmet

• Balsam de buze Chapstick, in valoare de 4.99 dolari

• Bavetica fashion pentru adulti

• O rezerva de un an de ser Healing Saint, estimat la 2.316 dolari

• Cea mai rara ciocolata din lume-Fortunato No.4

• O perna Trtil pentru calatoria cu avionul, care arata ca o patura

• Un ghid de acordare a primului ajutor

• O provizie pe viata cu crema de fata si fond de ten de la Oxigenetyx

Lista nu se opreste aici si mai include: carti, dulciuri, echipament sportiv, produse de ingrijire, bijuterii, echipamente de ultima generatie pentru monitorizarea locuintei, accesorii pentru casa si chiar un obiect de arta.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE