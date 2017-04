Tyra Banks, schimbare majora in ceea ce priveste competitia “America’s Next Top Model”

Creatoarea show-ului ‘America’s Next Top Model’ a decis sa faca o schimbare majora in ceea ce priveste una din regulile competitiei.

Modelul si femeia de afaceri, in varsta de 43 de ani, a anuntat ca, incepand cu viitoarele editii, concurentii nu vor mai fi alesi pe baza varstei lor. Astfel, modele de orice varsta pot participa in competitie, iar oportunitatile sunt si mai mari.

Tyra a declarat: “Am avut 23 de editii din America’s Next Top Model, iar fiecare sezon impune participantilor sa fie in varsta de 27 de ani, sau chiar mai tineri. Insa, stii ce mi se spune mereu? ‘De ce, Tyra, sa fie o limita de varsta?’ Asa ca m-am decis! Voi scoate aceasta regula. Vrei sa participi la America’s Next Top Model? Nu ma intereseaza ce varsta ai, draga mea!”

Cu toate ca show-ul este lansat inca din 2003, producatorii nu au acceptat persoane mai mari de 27 de ani la preselectie.

Tyra Banks s-a alaturat miscarii impotriva discriminarii pe baza de varsta, care a fost observata deseori in industria modei. Totodata, criticii au comentat, in nenumarate ori, forma corpului, varsta si look-ul ales in industria de modelling.

Cu toate ca, majoritatea modelelor au fost descoperite la o varsta frageda, chiar din timpul adolescentei, multe alte modele si-au inceput cariera dupa 25 de ani. Iar Tyra, unul din cele mai mari modele ale timpurilor, a hotarat ca este timpul ca aceasta competitie sa ofere tuturor o sansa.

Aceasta adauga ca din sezonul urmator, varsta nu mai conteaza, ci abilitatile de model ale concurentilor. Ea a mai afirmat ca cel mai important este smize, o fraza inventata de aceasta, care presupune sa zambesti cu ochii.

Asadar, portile sunt deschise tuturor spre a o avea pe Tyra ca mentor si spre a invata cum sa defileze ca un supermodel.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Instagram