Tudor Istodor, castigator la Festivalul de Film de la Berlin

Fiul Maiei Morgenstern, Tudor Istodor, se numara printre actorii tineri europeni selectati pentru cea de-a 20-a editie a programului „Shooting Stars”, organizat de European Film Promotion.

Acesta pleaca de la Festivalul de Film de la Berlin cu premiul „European Shooting Star”, gratie talentului si naturaletii sale.

Actorul in varsta de 32 de ani poate fi urmarit la Teatrul Metropolis si a jucat alaturi de mama sa in „De la Caragiale la Salom Alehem”, „Hamlet”, „Tango Final”, „Tragedie dentara”, precum si in filmul „Domnisoara Christina”.

Foto: Instagram