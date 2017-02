La aproape un an de cand Barack Obama a stabilit ca persoanele transgender sa foloseasca in scoli toaleta publica potrivita pentru genul cu care se identifica, noua administratie doreste sa schimbe acest lucru. Astfel, Trump renunta la o masura pentru protectia persoanelor transgender, in special a tinerilor.

Lucrurile devin mai complicate in Statele Unite pe masura ce Donald Trump renunta sau instituie noi masuri ce vizeaza drepturile omului. De aceasta data, el pune in pericol viata persoanelor transgender, in special a copiilor, deoarece vrea sa renunte la masura care permitea, in scoli, folosirea toaletei potrivita genului cu care persoana respectiva se identifica.

Trump a decis ca aceasta nu este o problema federala, ci una care trebuie rezolvata la nivelul fiecarei stat, afectand astfel viata sociala a unei intregi comunitati.

Anularea acestei masuri pune in pericol vietile acestor persoane, deoarece, in urma unui studiu se pare ca 78% din copiii, dar si adultii transgender au suferit deja abuzuri sociale, economice si, evident, emotionale, iar lipsa acestui drept va inrautati lucrurile pentru ei.

In urma studiului efectuat de National Transgender Discrimantion Survey, 35% dintre studenti au suferit abuzuri fizice, iar 12% abuzuri sexuale, ceea ce arata ca politica lui Trump nu se ocupa chiar atat de mult de protectia familiei si a elevilor sau studentilor, ci mai degraba se concentreaza doar pe drepturile anumitor copii.

De ce este atat de importanta aceasta masura? Majoritatea persoanelor transgender care au suferit in copilarie abuzuri fizice sau sexuale ajung, la maturitate, sa incerce sa se sinucida. Astfel, aceasta masura, luata intr-o societate in care lipsesc oricum drepturile pentru comunitatea transgender, va afecta viitorul unor copii.

Decizia lui Trump a fost desigur aspru criticata de vedete, printre care Beyonce si Caitlyn Jenner, cea care si-a dezvaluit povestea tranzitiei in 2015, in Vanity Fair.

Beyonce si-a aratat sprijinul fata de comunitata transgender intr-un mesaj pe Facebook, prin care ii asigura pe studentii LGBTQ ca nu sunt singuri si, totodata, ii indeamna pe oameni sa se implice.

Caitlyn Jenner pe de alta parte il critica pe Trump, spunand ca aceasta masura este un dezastru, mai ales ca el a promis ca va proteja comunitatea LGBTQ. Ea a publicat de asemenea un video in care isi arata sprijinul fata de studenti si ii incurajeaza spunand ca vor castiga, chiar daca lucrurile nu par a fi in regula acum. Totodata, Caitlyn a spus ca republicanii trebuie sa inteleaga probleme persoanelor transgender, iar ea ii poate ajuta.

Well @realDonaldTrump, from one Republican to another, this is a disaster. You made a promise to protect the LGBTQ community. Call me. pic.twitter.com/XwYe0LNUOq — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) February 24, 2017

Beyonce si Caitlyn Jenner nu au fost, desigur, singurele vedete care au avut ceva de spus impotriva acestei masuri:

Just seeing the news about removing laws protecting trans people. This isn’t about politics. It’s about human rights, and it’s not okay. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 23, 2017

THIS IS EVERYTHING WRONG WITH THIS ADMINISTRATION. @POTUS ACTS OUT OF FEAR AND HATRED OF EVERYTHING HE DOESN’T UNDERSTAND. #RESIST https://t.co/SG9UgSH7R1 — Emmy Rossum (@emmyrossum) February 23, 2017

. @realDonaldTrump u gave me the honor 2 sing at your inauguration. Pls give me & my sis the honor 2 meet with u 2 talk #transgender rghts ❤ — jackie evancho (@jackieevancho) February 23, 2017

This is disgusting. This is unacceptable. I #StandWithGavin and every Trans person who deserve nothing less than protection and equality. https://t.co/IK5TO8nWQ8 — Brie Larson (@brielarson) February 23, 2017

Transgender kids are among the most vulnerable of all children. Schools and all of us have a moral obligation to protect them. https://t.co/6vevuoCStT — Mia Farrow (@MiaFarrow) February 23, 2017

Foto: Arhiva Revistei ELLE