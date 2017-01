Thandie Newton, actrita din serialul Westworld, vorbeste despre abuzurile sexuale

Thandie Newton, actrita pe care o cunosti din faimosul serial „Westworld”, a dezvaluit ca vorbeste deschis cu cei doi copiii ai sai despre abuzurile sexuale.

Thandie Newton le-a vorbit copiilor sai in varsta de 16 si 12 ani despre cum prima sa experienta sexuala a fost, de fapt, un abuz.

Actrita a dezvaluit toate aceste lucruri in ultima editie a publicatiei The Edit, a site-ului net-a-porter.com.

Thandie Newton mentionase, in trecut, ca un regizor a abuzat sexual de ea cand era mai tanara. Acum, actrita a marturisit ca le-a spus si copiilor sai despre experienta sa, cu scopul de a-i pregati si de a-i proteja de astfel de experiente.

Statisticile in ceea ce priveste abuzurile sexuale in Romania sunt ingrijoratoare: conform studiului FRA, realizat in 2014, 600.000 de femei au fost, la un moment dat, victimele violentei sexuale.

Foto: Instagram