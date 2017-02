Taylor Swift si singurul concert pe care il va sustine in 2017

Sambata seara, Taylor Swift a sustinut un spectacol in cadrul evenimentelor de dinaintea Super Bowl (care a avut loc duminica). Nimic neobisnuit pana aici, nu?

Cu toate acestea, dupa spusele lui insusi Taylor, acesta a fost singurul si ultimul concert pe care cantareata il va sustine in 2017! In timpul spectacolului, Taylor Swift a tinut sa informeze oamenii din public ca sunt prezenti la „100% din spectacolele ei pentru anul 2017”.

.@taylorswift13 said this @DIRECTV #SuperSaturdayNight show is the only one she has planned for 2017. #SuperBowl pic.twitter.com/cxzeU7HFfL

— Melissa Ruggieri (@MRuggieriAJC) February 5, 2017