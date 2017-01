“Am suferit”: Lily Collins dezvaluie detalii despre batalia ei secreta cu tulburaririle de alimentatie

In noul film, care a avut premiera sambata, Lilly joaca rolul unei tinere care se lupta cu anorexia. Actrita a vorbit deschis si a marturisit ca a fost o provocare sa lucreze la acest film. “A fost cu siguranta un rol mai dramatic pentru mine, si eu am suferit de tulburari de alimentatie cand eram adolescenta.”

Tanara de 27 ani povesteste ca toata experienta pe care a avut-o in acest film, a ajutat-o enorm si au facut-o sa evolueze spiritual: “Am scris o carte anul trecut si am scris un capitol despre experienta mea chiar cu o saptamana inainte sa primesc scenariul de la Marti si mi-am spus ca este universul care-mi pune toate lucrurile astea in cale si ma ajuta, aproape intr-un mod direct, sa-mi infrunt o teama pe care o aveam.”

Lily a trecut printr-un regim strict de alimentatie si, ajutata de un nutritionist, a pierdut considerabil in greutate. Nu doar fizic a avut parte de provocari celebra actrita, ci si pe plan emotional. Rolul pe care a trebuit sa il interpreteze i-a adus amintiri din trecut, dar a avut parte de sprijin din partea directorului filmului, care a trecut prin aceeasi experienta in tinerete.

O alta pesoana indragita care apare in film este Keanu Reeves, asa ca filmul deja are o distribuitie cel putin interesanta si o intriga inspirata din realitate, pe care abia asteptam sa o descoperim pe ecrane.