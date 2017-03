Un nou serial similar cu “Gossip Girl”, in curand pe micile ecrane

HBO a achizitionat drepturile de ecranizare pentru un serial care rivalizeaza cu celebrul “Gossip Girl”, iar acest lucru nu poate decat sa ne incante.

Romanul “Prep”, scris de Curtis Sittenfeld si devenit bestseller in scurt timp de la lansare, va sta la baza unui serial de comedie.

Nu se stiu inca multe detalii despre distributie sau despre data la care vom avea ocazia sa il vedem pe micile ecrane. A fost confirmat insa numele producatorului Colleen McGuinness, care a lucrat la realizarea serialului de comedie „30 Rock” si al producatorului executiv Carolyn Strauss care a colaborat la realizarea „Game of Thrones”.



“Prep” spune povestea unei tinere care provine dintr-o familie bogata si care se confrunta cu numeroase aventuri si probleme in timp ce studiaza la o scoala din New England. Pare cunoscut, nu?

