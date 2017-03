Taylor Kinney vorbeste despte relatii, dupa despartirea de Lady Gaga

Actorul din “Chicago Fire”, in varsta de 35 de ani, dezvaluie, pentru presa din Los Angeles, ca este destul de ocupat si nu are timp petru viata personala.

“Viata mea amoroasa consta in rolul din Chicago Fire, traiesc intens personajul pe care il interpretez”, a declarat Taylor Kinney.



Taylor si Lady Gaga si-au anuntat despartirea, anul trecut, dupa mai bine de cinci ani de relatie. Cantareata are deja o alta relatie cu agentul Christian Carino.

Taylor s-a aratat deschis in ceea ce priveste intalnirile. dar a tinut sa precizeze ca nu cauta un anumit tip de femeie: “Nu cred ca am un gen, cred ca este mai mult vorba de acea energie si chimie pe care o simti in momentul in care intalnesti pe cineva, compatibilitatea pe care nu o poate distruge nimeni. Daca ajungi sa cunosti o persoana cu care sa te distrezi, sa razi, atunci cred ca de acolo poti merge mai departe.”

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Arhiva Revistei ELLE