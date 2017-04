Sunt Brad Pitt si Sienna Miller noul cuplu de la Hollywood?

Zvonurile de la Hollywood ne-au adus la curent cu faptul ca Brad Pitt si Sienna Miller ar putea forma un cuplu. Zvonurile merg si mai departe de atat, afirmand ca si acum cativa ani cei doi ar fi avut o legatura amoroasa.

Insa, Brad Pitt si Sienna Miller au fost vazuti, cel mai recent, intr-o ipostaza intima, cu ocazia lansarii noului lor film. Circumstantele ii surprind pe cei doi, la o cina cu prietenii, foarte apropiati.

Sursele au declarat ca cei doi pareau a se bucura unul de compania celuilalt si sarbatoreau impreuna noul film, intitulat ‘The Lost City of Z’. Filmul este o productie Brad Pitt, implicit Plan B, firma sa de productie. Se pare ca ca Brad si Sienna se sorbeau din priviri si flirtau intens, unul cu altul.

Alte zvonuri, care au mai circulat in 2015, erau despre o posibila apropiere a celor doi actori, tot in timpul filmarilor. In aceea perioada, insa, Brad avea relatia cu Angelina. Sienna a negat orice tip de zvon, declarand ca nu s-a intalnit de multe ori cu Brad pe platourile de filmari, deoarece el era doar producatorul.

Brad Pitt s-a despartit de Angelina Jolie acum 6 luni de zile. Prietenii apropiati ai lui Brad au declarat ca a fost foarte nefericit si ca abia acum, se simte mai bine. Oare sa fie prezenta Siennei sau a trecut, cu adevarat, peste despartire?

Filmul ‘The Lost City of Z’ ii are in distributie pe Charlie Hunnam, Robert Pattinson si Tom Holland. Povestea filmului este despre un explorator britanic, care calatoreste in Amazon, in secolul douazeci.

Filmul apare pe 14 aprilie.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Instagram