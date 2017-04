Sienna Miller vorbeste despre presupusa relatie cu Brad Pitt

Sienna Miller a acordat un interviu in care a vorbit despre aceste zvonuri, spunand despre ele ca sunt complet false si ridicole.

Actrita in varsta de 35 de ani a precizat ca era inevitabil ca aceste zvonuri sa apara din cauza faptului ca a lucrat impreuna cu Pitt la realizarea peliculei The Lost City of Z.

“Cel mai interesant lucru despre acest zvon este ca nu am citit prea mult despre el pana acum”, a declarat Sienna. “Adevarul este ca Brad Pitt a produs acest film in care am jucat, insa eu nu l-am vazut, nu a fost pe platourile de filmare. L-am intalnit numai de doua ori”.

Brad Pitt si Sienna Miller au fost vazuti, cel mai recent, intr-o ipostaza intima, cu ocazia lansarii noului lor film. Circumstantele ii surprind pe cei doi, la o cina cu prietenii, foarte apropiati.

Sursele au declarat ca cei doi pareau a se bucura unul de compania celuilalt si sarbatoreau impreuna noul film, intitulat ‘The Lost City of Z’.



Filmul ‘The Lost City of Z’ ii are in distributie pe Charlie Hunnam, Robert Pattinson si Tom Holland. Povestea filmului este despre un explorator britanic, care calatoreste in Amazon, in secolul douazeci.

Filmul apare pe 14 aprilie.

