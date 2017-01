Shia LaBeouf a fost arestat. Incidentul, transmis live!

Actorul Shia LaBeouf a fost arestat miercuri seara in Queens, New York.

Actorul in varsta de 30 de ani a fost arestat chiar la locul de unde transmite live protestul „He Will not divide us”.

Shia LaBeouf a initiat saptamana trecuta un protest video, care se doreste a fi organizat pe toata durata celor 4 ani cat Donald Trump va fi Presedintele Americii.

Potrivit surselor din cadrul politiei, un barbat prezent la locul protestului a spus catre camerele care transmiteau live unele lucruri cu care Shia LaBeouf nu a fost de acord.

Actorul l-a prins de esarfa si, in cadrul altercatiei, l-a zgariat.

Se pare ca NYPD a fost cu ochii pe ceea ce transmite actorul pe internet inca de cand a inceput protestul. Cel mai probabil, actorul va fi acuzat de asalt.

Poti vedea AICI transmisiunea in cadrul careia Shia LaBeouf a fost arestat.

Foto: Arhiva Revistei ELLE