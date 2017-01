Schimb acid de replici intre Rihanna si Azealia Banks pe retelele de socializare

Schimbul acid de replici intre Rihanna si Azealia Banks a inceput dupa ce Rihanna si-a exprimat pe Twitter punctul de vedere cu privire la controversata lege data de Donald Trump, cunoscuta sub numele #Muslim Ban.

Sambata, Rihanna a postat pe Twitter urmatorul mesaj: „Sunt dezgustata! Aceasta stire este devastatoare! America este ruinata chiar in fata ochilor nostri! Ce fel de porc imoral sa fii ca sa implementezi o asemenea porcarie”.

Desi fanii Rihannei au fost de acord cu ea, a existat o alta vedeta care a tinut sa o critice, atat pe Rihanna cat si pe celelalte celebritati care si-au exprimat indignarea cu privire la aceasta lege.

Este vorba de Azealia Banks, cunoscuta in ultima vreme parca mai mult pentru scandalurile si certurile cu vedete, decat pentru muzica ei.

Azealia Banks a postat un mesaj pe contul ei de Instagram in care o acuza pe Rihanna si pe celelalte vedete care nu sunt de acord cu aceasta lege ca se folosesc de influenta lor pentru a „agita publicul”.

„In ceea ce o priveste pe Rihanna (care nu este cetatean american si nu poate vota) si celelalte vedete care se folosesc de influenta lor pentru a agita publicul, toti ar trebui neaparat sa stati jos si sa taceti”, a declarat Azealia.

Raspunsul Rihannei nu s-a lasat mult asteptat. Cantareata a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu ea, cu descrierea “The face you make when you a immigrant” (Fata pe care o faci atunci cand esti un imigrant), insotita si de cateva hastag-uri sugestive. Este vorba de “#stayawayfromthechickens #iheartnuggets #saveourhens”, facand astfel referire la celebrul clip in care Azealia sustine ca practica vrajitoria de 3 ani si sacrifica pasari in propria ei locuinta.

the face you make when you a immigrant 🇧🇧 #stayawayfromthechickens #iheartnuggets #saveourhens. O fotografie postată de badgalriri (@badgalriri) pe 29 Ian 2017 la 09:18 PST

Cateva ore mai tarziu, Rihanna a postat o alta imagine – o persoana purtand un tricou rosu si avand fata acoperita cu drapelul American. Mesajul care insoteste fotografia a fost „Acesta este fata pe care o faci atunci cand tipi intr-o camera goala”.

the face you make when you screaming in an empty room O fotografie postată de badgalriri (@badgalriri) pe 29 Ian 2017 la 10:36 PST

Bineinteles, lucrurile nu s-au oprit aici.

Banks i-a raspuns prin mai multe posturi pe Instagram, inclusiv doua meesaje audio, precum si o fotografie cu numarul de telefon al Rihannei, cu descrierea „Cad bombele!”. Intre timp, cele mai multe postari facute de Azealia pe acest subiect au fost sterse.

Nu este prima data cand Azealia este protagonista unor scandaluri desfasurate pe retelele de socializare.

In luna mai a anului trecut, contul ei de Twitter a fost suspendat dupa un schimb de replici cu Zayn Malik. Printre vedetele care au mai trecut prin experiente similare cu Azealia se numara Sia si Sarah Palin.

Suntem curioase cat va mai dura controversa dintre Rihanna si Azealia Banks.

Foto: Arhiva Revistei ELLE