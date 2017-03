Scarlett Johansson vorbeste deschis despre viata amoroasa dupa divort

Scarlett Johansson, in varsta de 32 de ani, a vorbit deschis despre viata ei amoroasa, in timpul show-ului lui Howard Stern.

Invitata pentru a promova cel mai recent film in care joaca, „Ghost in the Shell”, actrita a recunoscut ca se gandeste la viata ei amoroasa si spera sa treaca mai repede de divortul de sotul ei, Romain Dauriac.

Scarlett Johansson si Romain Dauriac au impreuna o fetita pe nume Rose, si au anuntat public divortul, luna aceasta.

Actrita a mai declarat ca este mai tot timpul in alerta pentru ca are un copil la care trebuie sa se gandesca si asta ii ocupa cel mai mult timp, pe langa programul foarte incarcat.

Totusi, aceste declaratii nu l-au impiedicat pe Howard sa o convinga sa-i raspunda la intrebari mai intime, iar Scarlett a recunoscut faptul ca o atrag bucatarii, iar Gordon Ramsay i se pare cel mai HOT barbat din lume.

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Arhiva Revistei ELLE