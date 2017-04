Scarlett Johansson face afirmatii dure despre Ivanka Trump

Scarlett s-a folosit de prezenta la o conferinta din New York pentru a vorbi despre Ivanka Trump, fiica si consultantul presedintelui american Donald Trump, subliniind faptul ca “sta in spatele unui barbat”. Johansson a jucat rolul Ivankai intr-o parodie a reclamei la parfumul “Complicit” in cadrul SNL luna trecuta.

Actrita a aparut la conferinta Women in the World din New York, condusa de Tina Brown, care este o buna prietena a lui Hillary Clinton. Ea a fost invitata pentru a lua parte la o un eveniment descris ca “o discutie intima cu Scarlett Johansson despre munca, activism si maternitate”.

Aceasta a fost intervievata de catre Ariana Huffington, fondatoarea website-ului liberal Huffington Post, care a inceput cu vizualizarea parodiei de la SNL. Johansson a adus-o in discutie pe Ivanka Trump, care s-a folosit de un interviu la CBS in aceasta saptamana pentru a spune “Daca a fi complice inseamna ca vrei sa fii o forta a binelui si sa ai un impact pozitiv, atunci sunt un complice”.

Scarlett Johansson, care a sustinut-o pe Hillary Clinton in alegerile prezidentiale, le-a spus celor de la Huffington ca interviul Ivankai de la CBS a fost derutant.

Ivanka a afirmat in interviu “As spune sa nu combinam lipsa acuzarii cu tacerea… Cred ca sunt multe moduri prin care iti poti face vocea auzita”, subliniind ca nu a fost intotdeauna de acord cu tatal ei.

Insa, Johansson a spus “Nu le poti avea pe amandoua. Daca iti iei un serviciu ca si avocat public, atunci trebuie sa sustii publicul”. Aceasta a adaugat “este un concept atat de vechi sa stai in spatele unui barbat – de ce sa nu stai in fata lui sau langa el?”. Dupa cele spuse, actrita a caracterizat pozitia Ivankai ca fiind una “neinspirata” si “lasa”, devenind o “dezamagire” pentru ea.

Scarlett crede ca Ivankai ii este foarte greu, aceasta cunoscand-o de multi ani, sa fie in aceasta pozitie. “Ea are puterea sa faca un mare impact doar prin vocea sa. Vorbeste foarte bine si este o femeie inteligenta si dedicata. Ma nedumereste lucrul acesta”.

Johansson, care a divortat recent de sotul ei, Romain Dauriac, nu a fost intrebata despre custodia fiicei lor Rose, in varsta de 2 ani, cu toate ca subiectul abordat a fost si despre maternitate.

Text: Denisa Coman

Foto: Arhiva Revistei ELLE