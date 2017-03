Salma Hayek: „Nu cred in Botox”

Una dintre aceste vedete este celebra Salma Hayek, care a declarat intr-un interviu recent ca vrea sa imbatraneasca cu gratie, ceea ce inseamna fara injectii cu botox sau alte interventii chirurgicale sau estetice.

Actrita in varsta de 50 de ani a acordat un interviu revistei DuJour in care a vorbit despre cariera sa, familie, dar si despre felul in care vede frumusetea la Hollywood.

„Daca exista ceva ce as putea face pentru a arata mereu bine, as face acest lucru. Insa, sunt indragostita de sotul meu (François-Henri Pinault – n.red) si vreau sa arat ca o femeie draguta atunci cand o sa am 70 de ani. Vreau ca el sa se uite la mine si sa se gandeasca – Ok, fata mea a imbatranit acum, insa inca mai este frumoasa-”, a declarat actrita.

„Uneori, varsta iti aduce personaje mai bune”, a completat vedeta. „Imi place sa interpretez rolul unei mame si o sa fiu incantata sa interpretez rolul unei bunici. Cat de plictisitor ar fi sa joc roluri sexy toata viata mea!”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE