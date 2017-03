Relatia dintre Jennifer Lawrence si Darren Aronofsky devine serioasa

Jennifer Lawrence si Darren Aronofsky par sa demonstreze tuturor ca o relatie la distanta poate avea succes, chiar si la Holywood.

Jennifer Lawrence, in varsta de 26 de ani, si regizorul Darren Aronofsky, in varsta de 48 de ani, sunt impreuna de mai bine de 6 luni, dup ace s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei “Mother!”.

Chiar daca in prezent ei sunt angajati in proiecte cinematografice care se desfasoara pe continente diferite, Jennifer Lawrence si Darren Aronofsky incearca sa isi mentina relatia cat mai interesanta. Recent, Darren a fost vazut in Budapesta, unde Jennifer filmeaza pelicula “Red Sparrow”, iar Jennifer a fost fotografiata in urma cu cateva saptamani in New York, in timp ce se plimba impreuna cu regizorul.

“Jennifer se simte confortabil intr-o relatie cu un barbat mai in varsta ca ea deoarece este o persoana matura si concentrata pe cariera”, a declarat o sursa apropiata vedetei.

“Jen este fascinata de talentul si inteligenta lui inca de cand au inceput sa lucreze impreuna. Sunt foarte draguti impreuna si par foarte fericiti. Incearca sa isi pastreze relatia departe de ochii presei si nu isi doresc multa atentie”, a mai adaugat sursa.

