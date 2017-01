Printul William a renuntat la job-ul sau de pilot

Printul William a fost timp de doi ani pilot de elicopter – ambulanta, in cadrul East Anglian Air Ambulance.

„A fost un privilegiu imens sa zbor cu East Anglian Air Ambulance”, se arata in declaratia data de Printul William.

„La acest job am avut experiente pe care le voi purta cu mine pe tot parcursul vietii si care vor imbunatati felul in care voi lucra de acum pentru Familia Regala”, a adaugat el. „Mi-a placut sa fac parte dintr-o echipa de oameni profesionisti, talentati, care salveza vieti in fiecare zi”.

Potrivit anunturilor facute de Palatul Kensington, Printul William impreuna cu sotia lui, Ducesa de Cambridge, si cei doi copii, George si Charlotte, vor petrece mai mult timp la Londra. In plus, Printul George va merge la scoala in capitala Marii Britanii, din aceasta toamna.

In declaratia data presei de Palatul Kensington se mai precizeaza ca Printul William si Ducesa de Cambridge „isi vor inmulti activitatile oficiale in sprijinul Reginei si al cauzelor umanitare pe care le sustin, aspecte care necesita ca ei sa isi petreaca mai mult timp la Londra”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE