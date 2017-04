Primul portret oficial al Melaniei Trump, in calitate de Prima Doamna a Americii

Melania Trump, in varsta de 46 de ani, a fost fotografiata in cadrul Casei Albe, a declarat un reprezentant al administratiei. Portretul este, acum, publicat pe site-ul oficial al Casei Albe, alaturi de biografia Melaniei Trump.

“Sunt onorata sa detin pozitia de Prima Doamna si astept cu nerabdare sa lucrez in numele si pentru oamenii americani, in anii ce urmeaza”, a declarat Melania Trump intr-un discurs oficial.

Prima Doamna locuieste in acest moment in New York, impreuna cu fiul sau, Barron, pana cand acesta va termina anul scolar. Aceasta s-a retras partial din atentia publica, din momentul inaugurarii sotului ei, Donald Trump.

Parte din biografia sa de pe site-ul oficial al Casei Albe mentioneaza intentia Melaniei de a lucra pentru combaterea hartuirii virtuale a copiiilor.

In cadrul evenimentului International Women of Courage Melania a tinut un discurs cu privire la discriminarea femeilor si a copiiilor. Ea a militat puternic pentru numeroase femei care au fost premiate la aceasta ceremonie.

Ea a declarat: “Impreuna, trebuie sa punem capat acestei perioade de abuz impotriva femeilor si a copiiilor.”

Departamentul de stat a oferit premii femeilor care s-au remarcat prin curaj, atitudine si abilitati de lider si care au fost implicate in campanii pentru a imbunatati conditiile de viata.

Citeste si:

Relatia dintre Jennifer Lopez si Alex Rodriguez devine serioasa

Text: Cristiana Frunza

Foto: Arhiva Revistei ELLE