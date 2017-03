Posterul oficial al Festivalului de Film de la Cannes 2017 naste controverse

Posterul oficial al Festivalului de Film de la Cannes 2017 o prezinta pe actrita Claudia Cardinale, iar motivul care a dat nastere la controverse il reprezinta chiar aceasta fotografie.

Mai exact, fanii actritei si cinefilii au sesizat ca fotografia cu Claudia Cardinale a fost modificata in Photoshop!

Se pot observa lejer modificarile care au fost facute la nivelul fetei, faptul ca talia este mai subtire, la fel si picioarele, si a fost modificat pana si parul celebrei actrite. Mai mult chiar, au fost eliminate chiar si cutele care apareau la nivelul camasii si al fustei.

Desi agentia de comunicare a festivalului nu a facut niciun comentariu cu privire la aceste modificari, fanii, si nu numai, au reactionat imediat pe retelele de socializare, aratandu-si nemultumirea si dezamagirea. Pe buna dreptate!

On se rend mieux compte en gif de toutes les retouches faites sur la photo de Claudia Cardinale. #Cannes2017 pic.twitter.com/Qf2U8ANdSK — David Honnorat (@IMtheRookie) March 29, 2017

“Sunt onorata si mandra sa fiu imaginea editiei cu numarul 70 a Festivalului de Film de la Cannes”, a declarat Claudia Cardinale si, potrivit declaratiei postate pe site-ul oficial al evenimentului, actrita a fost foarte multumita de fotografia aleasa.

“Este imaginea pe care eu chiar o am despre Festival, a unui eveniment care lumineaza totul in jur. Fotografia a fost facut in Roma, in 1959, dar nimeni nu-si mai aminteste numele fotografului. Aceasta fotografie imi aminteste de originile mele, si de un timp in care nici nu visam sa urc pe treptele celei mai celebre sali de cinema din lume”, a mai adaugat Cardinale.

Festivalul de Film de la Cannes va incepe pe 17 mai, iar Presedintele juriului din acest an este celebrul regizor Pedro Almodóvar.

Citeste si:

Cara Delevingne se va rade in cap pentru urmatorul sau film

Foto: PR