Paris Jackson inca sustine ca tatal ei, Michael Jackson, a fost ucis

Paris Jackson, in varsta de 18 ani, a acordat un interviu revistei Rolling Stone, editia din februarie. Tanara a discutat in detaliu despre cum era Michael ca tata si despre cum convingerile ei, ca cineva a avut de-a face cu moartea subita a starului pop, nu s-au stins.

Michael Jackson a murit in urma unui stop cardiac in iunie 2009, dupa o supradoza de medicamente. Doctorul sau, Conrad Murray, a fost cel care il trata pe cantaret si a fost acuzat de ucidere involuntara si condamnat la patru ani de inchisoare in 2011.

Fiica vedetei il considera vinovat pe doctorul Murray, insa considera ca este vorba si de ceva mult mai sinistru la mijloc. Paris Jackson a marturisit ca tatal sau mentiona des ca cineva avea sa il omoare intr-un final si de aceea ea este convinsa ca tatal ei a fost victima a ceva mai complex.

“Pentru ca e evident. Toate semnele arata catre asta. Suna ca o teorie a conspiratiei si suna aiurea, dar toti fanii adevarati si membrii familiei stiu asta. A fost o inscenare,”a marturisit Paris Jackson. Ea nu a vrut insa sa mentioneze cine ar fi vinovatul, dar sustine ca vrea sa se razbune si asteapta momentul potrivit pentru a o face: “Chiar vreau sa ma razbun, dar e ca un joc de sah. Incerc sa joc cat mai bine posibil. Cam asta e tot ce pot sa spun acum.”

Paris nu a uitat sa aminteasca cat de minunat a fost tatal ei si ca ea considera ca iubirea lui nu atingea limite.

Tanara a sustinut din nou ca tatal ei „stia sa fie tata, in adevaratul sens al cuvantului”, chiar daca oamenii ar putea spune altceva. Ea a considerat intotdeauna ca ducea o viata normala la Neverland Ranch, atunci cand era in grija lui Michael.

