Orlando Bloom explica cum s-a lasat fotografiat gol de catre paparazzi

Intr-un interviu exclusiv, actorul in varsta de 40 de ani a vorbit despre celebra poza cu el, gol, in timp ce vaslea pe o placa, in picioare. Acest sport, numit paddleboarding, este foarte comun la plaja, iar Orlando nu e prima celebritate care il practica.

Inca de la inceputul interviului, Bloom era sigur ca acest subiect va fi mentionat, asa ca intrebarea lui a fost directa: “Vom vorbi despre penisul meu?”

Aceasta intamplare a avut loc in august 2016, cand actorul era in vacanta cu iubita sa, de atunci, Katy Perry. Undeva, pe coasta Sardiniei, cuplul a avut parte de multa intimitate, sau cel putin, asa credeau ei.

Orlando a declarat: “Am fost fotografiat de un mllion de ori, intr-un milion de ipostaze. Am un radar bun cand vine vorba de asta. Atunci am fost complet singuri, timp de cinci zile. Nimic in jurul nostru si nicio posibilitate de a fi fotografiati. Asa ca am avut un moment de libertate.”

Momentul de libertate al lui Orlando inca este unul despre care toata lumea vorbeste, iar el declara ca a fost surprins cand au aparut pozele. Acesta a mai declarat ca daca ar fi stiut ca sunt paparazzi in jur, atunci nu s-ar mai fi lasat fotografiat in acea ipostaza.

Actorul a tratat intamplarea cu haz si nu a luat-o personal. El recunoaste ca odata cu un anumit statut, vin multe alte complicatii. A adaugat, intr-o maniera comica, ca nu esti niciodata singur.

Relatia dintre Orlando Bloom si Katy Perry a durat o perioada lunga de timp, insa acestia au incheiat-o in martie. Totodata, el a recunoscut ca cei doi mentin o legatura de prietenie. Din pacate, noi ne-am fi dorit ca aceasta pereche sa nu se desparta, dupa ce am vazut toate pozele frumoase cu ei.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Arhiva Revistei ELLE