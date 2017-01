In 2012, cand nimeni nu s-ar fi gandit ca omul de afaceri ar putea ajunge presedinte, acesta isi exprima opiniile pe Twitter, atacand si judecand vedete sau persoane obisnuite. Tinta lui se pare ca a fost si actrita cunoscuta pentru rolul din Twilight. Obsesia lui Donald Trump pentru Kristen Stewart nu a fost luata foarte mult in seama in acea perioada, acesta sfatuindu-l pe Robert Pattinson (cel cu care Kristen avea o relatie in acel moment) sa o paraseasca.

Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012