Noi informatii despre urmatorul sezon Game of Thrones!

Maisie Williams, cea care interpreteaza rolul Aryei Stark in serialul de mare succes, a impartasit, recent, cateva noi mici detalii despre urmatorul sezon Game of Thrones.

Intr-un interviu pentru publicatia Time Out, Maisie a dezvaluit ca actiunea din Game of Thrones a ajuns la punctul culminant, si ca lucrurile se vor desfasura, de-acum incolo, rapid si foarte intens. Maisie a spus ca s-a simtit, la sfarsitul sezonului trecut, faptul ca serialul a inceput sa isi prinda o forma finala, ca toate personajele au pasit pe calea catre evenimentele cu care se va sfarsi serialul.

Intrebata la ce ne putem astepta, noi, publicul, Maisie Williams a raspuns, razand, ca urmatorul sezon Game of Thrones va aduce cu sine un punct de sfarsit care sa ne lase intr-un foarte mare suspans!

Urmatorul sezon Game of Thrones se afla in productie in acest moment si ne putem astepta ca primul episod sa apara pe ecrane candva la vara. In Romania, poti urmari Game of Thrones pe HBO.

Foto: PR