Nicole Kidman a dezvaluit ca a fost logodita cu Lenny Kravitz

Intr-un interviu din cadrul intalnirilor de presa pentru promovarea noului serial in care joaca, Big Little Lies, actrita Nicole Kidman a marturisit ca a fost logodita cu Lenny Kravitz.

Totul s-a intamplat atunci cand Nicole a fost intrebata cum este sa lucreze cu Zoe Kravitz, fiica lui Lenny. Destul de relaxata, Nicole a marturisit: “Ei bine, o cunosc pe Zoe pentru ca am fost logodita cu tatal ei. E totul in familie!”

Ea nu s-a abtinut nici sa continue: “Il iubesc pe Lenny; e un barbat minunat.”

Cuplul a fost impreuna dupa ce Nicole a divortat de Tom Cruise si inainte ca actrita sa-l intalneasca pe actualul ei partener, Keith Urban.

Nicole si Lenny par sa isi poarte respect in continuare, si, desi Nicole nu a vorbit in trecut in detaliu despre ce s-a intamplat intre ei, cei doi par sa fi ramas prieteni. Ei au fost chiar surprinsi pozand impreuna cu actualul partener al lui Nicole, semn ca cei trei se simt perfect confortabil unul in compania altuia.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE