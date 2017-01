Muzica Madonnei, interzisa la radio

Spre deosebire de celelalte vedete prezente la Marsul Femeilor, Madonna are de-a face acum cu consecintele cuvintelor pe care le-a spus in discursul de la eveniment.

Printre cuvintele de incurajare la adresa femeilor, Madonna a putut fi auzita spunand: “M-am gandit ingrijorator de mult in ultimul timp sa arunc in aer Casa Alba.” Nu numai ca multimea a ramas uimita, dar aceasta replica a iscat o mare de critici.

Ca urmare a incidentului si ca raspuns la discursul starului, un radio din Texas a interzis difuzarea muzicii artistei. Reprezentantii radioului au tinut sa fie foarte transparenti in legatura cu decizia luata: “Sa interzicem muzica Madonnei nu e o problema de politica, este o problema de patriotism. Ni se pare gresit sa difuzam cantecele Madonnei cand artista a aratat sentimente anti-americane.” Acestia incurajeaza si alte posturi radio sa le urmeze exemplul.

Madonna nu a ramas indiferenta la cele intamplate, apeland la Instagram pentru a-si scrie scuzele si a incerca sa explice cum au stat de fapt lucrurile.

“Nu sunt o persoana violenta, nu promovez violenta si e important ca oamenii sa auda si sa inteleaga discursul meu in totalitate, decat o fraza luata la intamplare din context. Am folosit o metafora si am impartasit doua moduri in care poti privi lucrurile – unul era acela de a avea speranta si unul era acela de a simti furia, pe care eu personal am simtit-o,” a explicat Madonna.

