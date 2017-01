Mischa Barton a fost internata voluntar, dupa un telefon tulburator la urgente

Dupa ce Mischa Barton a fost internata, un reprezentant al politiei a povestit despre eveniment: “Vorbea incoerent, fara sens si a fost transportata la spital.”

Actrita in varsta de 31 ani, celebra pentru aparitia din serialul “The O.C.”, nu a refuzat propunerea politistilor si a mers voluntar la un spital din apropiere pentru a fi supusa unei evaluari psihiatrice.

Alte detalii cu privire la starea ei sau posibilele cauze ale acestui incident nu au fost facute publice. Reprezentantul actritei nu a dat niciun raspuns intrebarilor adresate de ziaristi.

Mischa nu este straina de astfel de incidente, ea marturisind in 2013 ca este pe drumul spre recuperare, dupa ce a avut o cadere nervoasa importanta in 2009. Se pare ca actrita se lupta de multi ani cu astfel de episoade neplacute. “A fost ingrozitor,” a marurisit aceasta cu privire la incidentul din 2009.

Actrita a mai tinut sa mentioneze in trecut ca s-a aflat sub o “imensa presiune” in primii ei ani in fata camerelor si acest lucru a adus-o in stadiul in care credea ca viata ii scapa de sub control. Parintii ei au incercat sa intervina dupa ce Mischa a lesinat din cauza sedativelor, iar la scurt timp dupa aceea vedeta a fost internata intr-un spital psihiatric, intrucat amenintase ca isi va lua viata.

Mischa a fost si arestata in trecut pentru conducere sub influenta alcoolului si posesie de marijuana. Desi episoade precum acesta au fost destul de frecvent in viata actritei, de data aceasta atitudinea voluntara pe care a afisat-o ar putea fi un semn imbucurator pentru fanii ei.

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram