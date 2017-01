Mischa Barton a fost externata si face declaratii socante

Actrita Mischa Barton a fost externata si a vorbit despre cauza incidentului care a condus la internarea sa.

Vedeta din serialul „O.C.” a dezvaluit faptul ca miercuri seara a iesit cu prietenii sa sarbatoreasca ziua ei de nastere, insa cineva i-a pus droguri in bautura. Este vorba de GHB, cunoscut si sub numele de „date rape drug”.

„In seara zilei de 25, am iesit cu un grup de prieteni”, se arata in declaratia data de actrita. „ Am observat ca ceva nu era in regula cu comportamentul meu, am devenit incoerenta si acest aspect s-a intensificat in orele care au urmat.”

„Am mers voluntar ca sa primesc ajutor si am fost informata de medici ca mi s-a dat GHB”, a precizat Mischa. „Dupa o noapte petrecuta la spital, acum sunt acasa si ma simt bine. As vrea sa le multumesc profesionistilor de la Cedars-Sinai. Aceasta este o lectie pentru toate femeile, aveti grija la ce se intampla in jurul vostru”.

Mischa Barton a fost internata saptamana aceasta intr-un spital din Los Angeles, dupa ce autoritatile locale au primit un telefon ciudat din partea actritei.

Un reprezentant al politiei a povestit atunci despre incident: “Vorbea incoerent, fara sens si a fost transportata la spital.”

