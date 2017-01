Mel Gibson a devenit tata pentru a noua oara, iubita acestuia aducand pe lume un baietel.

Rosalind Ross, in varsta de 26 de ani, a nascut in weekend la un spital in Los Angeles un baietel perfect sanatos.

Actorul in varsta de 61 de ani si iubita acestuia au anuntat si numele baietelului – Lars Gerard.

„Sunt foarte incantati, iar Lars este adorabil”, a declarat o sursa apropiata cuplului. „Toata familia este alaturi de ei, iar Mel este foarte fericit. Acum sunt acasa si toata lumea este sanatoasa si fericita”.

Mel Gibson a devenit tata pentru a noua oara, el mai avand 8 copii.

Are 7 copii din casatoria cu Robyn Moore, – o fata, Hannah, de 36 de ani, si 6 baieti – gemenii Edward si Christian, 34 de ani, William, 31 de ani, Louis, 28 de ani, Milo, 26 de ani, si Thomas, 17 ani. .

De asemenea, Mel Gibson mai are o fetita, Lucia, in varsta de 7 ani, cu fosta sa iubita, Oksana Grigorieva..

Pentru Rosalind Ross, acesta este primul copil.

Mel Gibson si Rosalind Ross sunt impreuna de doi ani. S-au cunoscut atunci cand aceasta a aplicat pentru un job la compania lui de productie.

Foto: Image.net