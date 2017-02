Mariah Carey si-a ars rochia de mireasa pregatita pentru nunta cu James Packer

Exact asa a procedat Mariah! In videoclipul piesei „I Don’t”, Mariah Carey apare intr-o scena in care da foc unei rochii de mireasa.

Marea surpriza a fost atunci cand a iesit la iveala faptul ca rochia este chiar cea pe care Mariah Carey trebuia sa o poarte la nunta cu James Packer, o superba rochie Valentino in valoare de 250.000 de dolari!

Versurile piesei „I Don’t” au fost inspirate de despartirea cantaretei de miliardarul James Packer.

Arderea rochiei de mireasa nu este singurul mesaj pe care Mariah il transmite fostului sau logodnic cu aceasta piesa. Mai mult chiar, potrivit TMZ, imaginile „incendiare” au fost filmate in casa in care Mariah si James au locuit in Calabasas.

Dintre versurile care ies in evidenta mentionam doar „Pentru ca atunci cand iubesti pe cineva, nu doar ca te comporti urat cu ea, ci dai peste cap tot ceea ce avea. Probabil ai crezut ca ma intorc, insa nu, nu”.

Mariah a recunoscut intr-un interviu recent ca aceasta piesa a fost inspirata de relatia sa esuata cu James Parker. „Am inceput sa scriu o piesa care va exprima tot prin ceea ce am trecut. Daca nu primesti dragostea de care ai nevoie de la cineva cu care se presupune ca esti intr-o relatie, de ce ai mai ramane in acea situatie?”

Mariah Carey pare sa fi gasit si o modalitate de a trece peste aceasta relatie esuata – are deja o relatie cu un dansator, Bryan Tanaka.

Foto: Arhiva Revistei ELLE