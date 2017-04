Mariah Carey s-a despartit de coregraful Bryan Tanaka

Mariah Carey si Bryan Tanaka, unul dintre coregrafii ei, au inceput o relatie la scurt timp dupa despartirea cantaretei de miliardarul James Packer, cu care a fost logodita.

Potrivit surselor apropiate cantaretei, ea si Tanaka s-au despartit recent, inca cantareata este “fericita. Se concentreaza pe copiii ei si pe muzica”.

“Relatia cu Bryan a fost o buna metoda de a ii distrage atentia de la despartirea de James. Este un moment benefic pentru ea ca sa fie singura si sa se concentreze pe propria ei persoana”, a completat sursa.

Desi zvonuri cu privire la o relatie intre Mariah Carey si coregraful in varsta de 33 de ani au aparut la scurt timp de la despartirea de James Packer, cei doi au confirmat relatia abia la inceputul acestui an, cand artista a postat o imagine cu ei doi pe Instagram. In fotografie, Mariah si Bryan apareau impreuna intr-o cada, intr-o ipostaza romantica.

Foto: Instagram