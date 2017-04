Margot Robbie ar fi insarcinata cu primul copil

Margot Robbie, in varsta de 26 de ani, s-a casatorit in decembrie cu Tom Ackerley in cadrul unei ceremonii intime si, potrivit NW magazine, aceasta ar fi insarcinata cu primul copil.

“Desi nu se vede inca faptul ca este insarcinata, exista posibilitatea ca ea sa fi fost insarcinata cand s-au casatorit”, dezvaluie publicatia. „Probabil va exista un anunt oficial, in orice moment”.

Actrita din „The Wolf of Wolf Street” a vorbit in numeroase ocazii despre dorinta ei de a avea copii.

“Vreau multi copii. Am crescut intr-o familie cu patru copii, asa ca acesta pare un numar potrivit”, a dezvaluit actrita.

Margot Robbie si Tom Ackerley sunt impreuna din 2013, cand s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Suite Francaise”.

