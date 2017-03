Marc Anthony, prima aparitie pe covorul rosu cu noua iubita

Cantaretul Marc Anthony, in varsta de 48 de ani, a aparut la un eveniment ce a avut loc in New York, insotit de noua lui iubita.

Tanara care l-a cucerit pe fostul sot al lui Jennifer Lopez se numeste Mariana Downing, are 21 de ani, este model si a aparut in videoclipul lui A$AP Rocky, “Everyday.”

Marc Anthony si Mariana Downing formeaza un cuplu de cateva luni, insa aceasta este prima lor aparitie impreuna la un eveniment, pe covorul rosu.

Marc Anthony a mai fost casatorit cu Dayanara Torres, in perioada 2000-2004, cu care are si doi copii, Cristian Marcus Muñiz, 16 ani, si Ryan Adrian Muñiz, 13 ani. Cea de-a doua casatorie a fost cu Jennifer Lopez, in perioada 2004-2010 si au impreuna doi copii, gemenii Emme si Max, in varsta de 9 ani. Anthony mai are o fata in varsta de 23 de ani, Ariana, din relatia pe care a avut-o cu Debbie Rosado.

Recent, au aparut numeroase zvonuri cu privire la Anthony si Lopez, conform carora cei doi ar vrea sa se impace. Cantareata a negat insa aceste zvonuri, precizand ca sunt numai foarte buni prieteni.

Foto: Instagram