Madonna a primit acordul sa adopte doua gemene din Malawi

Madonna a primit acordul sa adopte doua fetite gemene in varsta de 4 ani din Malawi, stire confirmata de un oficial de la tribunalul din Lilongwe.

In urma cu o luna, Madonna a negat faptul ca vrea sa adopte doi copii, desi a fost surprinsa de paparazi la un tribunal din Malawi.

„Sunt in Malawi pentru a vedea spitalul de copii din Blantyre si cum decurg proiectele pe care le am cu fundatia Raising Malawi. Zvonurile cu privire la un proces de adoptie sunt false”, declara Madonna.

Purtatorul de cuvant al tribunalului din Lilongwe a confirmat insa faptul ca Madonna a primit acordul pentru a adopta cele doua fetite.

Potrivit surselor, cantareata in varsta de 58 de ani a fost prezenta in sala tribunalului atunci cand s-a anuntat decizia judecatorilor. In plus, dupa darea acestei decizii Madonna va putea sa ia cele doua fetite, Esther si Stella, cu ea in America.

Fetitele locuiesc in acest moment in orfelinatul din care Madonna l-a adoptat pe fiul ei, David.

Madonna mai are doi copii pe care i-a adoptat tot din Malawi: David si Mercy James, dar si o fata, Lourdes Leon, din relatia cu Carlos Leon si un baiat, Rocco Ritchie, cu fostul ei sot, regizorul Guy Ritchie.

