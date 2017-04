Madalina Ghenea a nascut o fetita, prin cezariana, iar, potrivit surselor, travaliul a durat peste 10 ore.

Madalina a nascut la o clinica privata, iar iubitul ei, Matei Stratan, i-a fost alaturi tot timpul.

Desi formeaza un cuplu de mai putin de un an, Madalina Ghenea si Matei Stratan s-au aratat extrem de fericiti la aflarea vestii ca vor deveni parinti.

Madalina ne-a acordat un interviu in exclusivitate, insotit de un pictorial realizat chiar de iubitul ei, in care vedeta apare insarcinata in 8 luni.

Desi a recunoscut ca a avut o sarcina dificila si multe emotii dupa aflarea vestii ca este insarcinata, Madalina ne-a declarat ca “Am emotii mereu! Nu cred ca o sa scap de ele prea curand. Cele mai frumoase emotii!”.

Frumoasa actrita ne-a marturisit ca, desi ii este foarte greu sa aleaga, spera ca fetita ei sa aiba urmatoarele 3 calitati: “Inteligenta emotionala, empatia, increderea in sine”.

“In sfarsit mi se indeplineste cea mai mare dorinta, am gasit linistea pe care cu totii o cautam. E minunat sa gasesti cel mai cald camin in partenerul tau, oriunde ai fi. In mai-iunie voi avea trei contracte, iar ea va fi cu mine. De indata ce se va putea, vom incepe sa calatorim. Este visul meu sa-i arat lumea”, ne-a marturisit actrita.

Madalina Ghenea si Matei Stratan au decis sa tina secret faptul ca actrita este insarcinata pana in ultimul trimestru. “.Am ascuns pana acum cum am putut mai bine minunea noastra”, povesteste Madalina Ghenea.

