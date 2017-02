Leighton Meester vorbeste despre ce ar face Blair Waldorf in 2017

Tu te-ai intrebat vreodata cum ar fi personajele din Gossip Girls in zilele noastre? Leighton Meester ne spune cum crede ea ca ar fi fost Blair Wldorf in 2017.

Leighton a declarat intr-un interviu pentru Elle.com despre cum crede ca ar fi fost personajul pe care l-a interpretat, in prezent, in anul 2017: „Blair ar fi avut un copil cu Chuck Bass si si-ar conduce propriul brand de moda. Cred ca i-ar fi mers foarte bine pe toate planurile. In 2017, Blair Waldorf si-ar fi programat urmatoarea prezentare de moda. Ar fi fost cu siguranta prezenta la Saptamana Modei de la New York, iar hainele ei ar fi fost cu adevarat uimitorare.”

Serialul fenomen „Gossip Girl”, creat de producatorii Stephanie Savage si Josh Schwartz, a surprins viata unor adolescenti cu foarte multi bani, din Upper East Side din New York si modul in care acestia incearcau zi de zi sa faca fata legaturilor amoroase dramatice, vietii sociale si in acelasi timp sa faca si cea mai buna alegere a viitoarelor studii.

Foto: PR