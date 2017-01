Legendarul actor John Hurt a incetat din viata la varsta de 77 de ani.

Trista veste ca actorul John Hurt a incetat din viata a fost confirmata de agentul acestuia.

John Hurt a fost diagnosticat cu cancer pancreatic in 2015, insa intr-un interviu ulterior a declarat ca a reusit sa invinga boala.

John Hurt este unul dintre cei mai longevivi actori, cu o cariera ce se intinde pe mai bine de sase decade.

A fost nominalizat de doua ori la Premiile Oscar – in 1978 pentru rolul din “Midnight Express” si in 1980 pentru rolul lui John Merrick din filmul „The Elephant Man” regizat de David Lynch. Este cunoscut si pentru rolurile din pelicule precum „The Naked Civil Servant”, „Alien”, si trei filme din seria „Harry Potter”.

In 2014, John Hurt a fost innobilat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Cel mai recent rol al sau este in pelicula „Jackie”, in care joaca alaturi de Natalie Portman.

John Hurt a vorbit deschis in numeroase interviuri atat despre boala de care suferea, cat si despre cariera si moarte.

“Fac tratament si sunt mai mult decat optimist in ceea ce priveste un rezultat bun, la fel cum este si intreaga echipa medicala”, declara John Hurt despre lupta cu cancerul intr-un interviu acordat in 2015.

In acelasi an, in august, John Hurt a vorbit si despre moartea sa. “Nu pot sa spun ca ma ingrijoreaza moartea, insa este imposbil sa ajungi la varsta mea si sa nu te gandesti la moarte”.

De-a lungul carierei, el a castigat un premiu Globul de Aur si 4 premii Bafta.

John Hurt a fost casatorit de patru ori si are doi copii, Alexander si Nick, din casatoria cu Jo Dalton.

Foto: Shutterstock