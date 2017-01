Laura Prepon, starul din Orange Is the New Black, vorbeste despre logodna cu Ben Foster

Laura Prepon este in prezent la Festivalul de Film Sundance unde promoveaza noul ei film, „The Hero”.

Actrita a vorbit intr-un interviu acordat pe covorul rosu despre logodna cu Ben Foster, dar a dat si cateva detalii despre nunta care va urma si pregatirile care au inceput deja.

„El are de facut doua filme in urmatoare perioada. Eu abia am terminat filmarile. Totul depinde de felul in care reusim sa programam totul. Este cam mult”, a declarat Laura Prepon.

„Sunt fericita”, a completat ea. „Este extraordinar. El este dragostea vietii mele”.

Primele detalii despre relatia celor doi au aparut in luna iulie a anului trecut. Logonda a fost anuntata in octombrie, cand cei doi au fost prezenti la premiera filmului „The Girl on the Train”, iar actrita a purtat un inel de logonda.

„Ne dorim o nunta mica, dar sunt foarte multi oameni pe care ii iubim si de care ne pasa, pe care vrem sa ii invitam”, a declarat ea. „Este ciudat, insa aparent, alcatuirea listei pentru nunta noastra este un lucru important care poate crea probleme”.

Atat pentru Prepon, cat si pentru Foster aceasta va fi prima casatorie. Actorul a mai fost logodit anterior cu Robin Wright, starul din serialul „House of Cards”.

Foto: Image.net