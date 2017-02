Kylie Minogue si-ar fi anulat logodna cu Joshua Sasse, cantareata luand aceasta decizie in urma cu putin timp.

Desi Kylie Minogue nu a confirmat inca aceasta stire, ea a fost fotografiata fara inelul de logodna.

Sursele sustin ca decizia despartirii a fost luata dupa ce logonicul lui Kylie, actorul Joshua Sasse, a fost surprins in mai multe ocazii in compania actritei Marta Milans.

Un prieten al cuplului a declarat ca Joshua si Kylie au avut cateva discutii pe aceasta tema si nu ar fi reusit sa isi salveze relatia.

„Kylie este devastata. Chiar a crezut ca el este The One. Insa acum nu mai are incredere in el”, a declarat acesta.

Stirea vine la numai cateva ore dupa ce Kylie a acordat un interviu in care vorbea cu incantare despre planurile de nunta.

„Sasse este un nume grozav. Kylie Sasse este un nume grozav. Este un nume excelent de scena.”, declara cantareata despre intentiile de a-si schimba numele dupa casatorie. „Nimeni nu vrea sa fie Mr.Minogue”.

Kylie Minogue, in varsta de 48 de ani, si Joshua Sasse, in varsta de 29 de ani, au anuntat oficial ca s-au logodit anul trecut in luna februarie. Logodna a fost anuntata in sectiunea de casatorii a cotidianului The Telegraph.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Galavant”, in care au jucat impreuna.

Foto: Arhiva Revistei ELLE