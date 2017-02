Kim Kardashian demonstreaza ca si pregatirea unei salate poate fi sexy

Kim Kardashian a postat joi, un video pe Instagram in care prepara o salata pentru a sarbatori 1 million de fani pe care prietena ei, Carine Roitfeld, fosta editoare de la Vogue Paris, i-a adunat pe contul ei de Instagram.

Kim, in varsta de 36 de ani, este filmata in bucatarie, unde incearca sa gateasca o salata, spunand ca ar fi vrut sa faca un tort, dar nu are niciun ingredient. “Voiam sa ii fac un tort, dar nu am niciun ingredient. Am insa ingrediente pentru o salata, asa ca ii voi face o salata festiva.” spune aceasta.

1 million!!!!! Thank you @kimkardashian @benperreira A video posted by Carine Roitfeld (@carineroitfeld) on Feb 9, 2017 at 7:38am PST

Inca de la inceputul fimuletului ne dam seama ca nu are nicio abilitate in bucatarie, cand incepe sa aleaga ingredientele si le adauga aproape intregi in bol. In loc sa isi faca timp pentru taierea legumelor, asa cum trebuie sa facem atunci cand preparam o salata, Kim adauga bucati imense de rosii si un castravete pe care il rupe pur si simplu in doua.

Fiind vorba despre o salata festiva, aceasta adauga o lumanare in varful bolului, in care sulfa la finalul filmulului spunand: “La multi fani!”.

Foto: Instagram