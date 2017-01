Kim Cattrall vorbeste despre filmul Sex and the City 3

Actrita Kim Cattrall, in varsta de 60 de ani, a interpretat-o pe nonconformista Samantha Jones in celebrul serial „Sex and the City”, dar si in cele doua lung-metraje „Sex and the City” (2008) si „Sex and the City 2” (2010).

In ultima vreme au circulat mai multe zvonuri cu privire la un posibil al treilea film, insa aceasta veste pare a fi o surpriza pentru Kim Cattrall.

„Nu stiu nimic despre acest subiect. Chiar nu stiu”, a declarat Cattrall intr-un interviu acordat Entertainment Tonight.

„Cel mai dificil lucru este: care ar fi povestea? Au trecut sapte, opt ani de cand am incheiat ultimul film. Am mai putea aduce pe toata lumea la un loc? Mai suntem relevante? Acesta ar fi motivul pentru care ne-am intoarce”, a completat actrita.

Kim Cattrall a marturisit si ca nu s-a gandit nicio clipa la un posibil al treilea film.

„Fie ca va place sau nu, realitatea este ca nu exista lucruri concrete in acest caz”, a completat vedeta. „Nu exista niciun scenariu, nicio idee. Asta nu inseamna ca nu se poate intampla.”

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon si Kristin Davis, care au jucat alaturi de Kim Cattrall in serial, au vorbit de mai multe ori despre dorinta de a reveni pe ecrane intr-un nou film „Sex and the City”. Ramane numai sa o convinga si pe Cattrall!

Foto: Arhiva Revistei ELLE