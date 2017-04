Keira Knightley, aparitie surprinzatoare in noul film „Piratii din Caraibe”

Fanii francizei „Piratii din Caraibe” au avut surpriza sa afle ca actrita Keira Knightley face parte din distributia celui mai nou film al seriei.

Actrita in varsta de 32 de ani apare pentru cateva secunde in noul trailer international al filmului „Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales”.

Faptul ca Knightley face parte din distributia acestui film nu a fost confirmat pana acum, actrita declarand in numeroase ocazii ca nu intentioneaza sa mai apara in vreun film din celebria serie cu Johnny Depp in rol principal.

O alta surpriza pe care fanii au avut-o vizionand acest trailer a fost aparitia lui Orlando Bloom, care revine in pielea personajului Will Turner.



Filmul „Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales” va avea premiera la finalul lunii mai.

Foto: Arhiva Revistei ELLE