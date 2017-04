Kate Mara face dezvaluri despre rochia ei de mireasa

Kate Mara si Jamie Bell formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood, insa actrita a facut recent cateva dezvaluri despre nunta si despre rochia sa de mireasa.

“Am ales deja rochia”, a declarat Kate Mara in cadrul unui eveniment organizat in California. “Nu este gata inca, insa a fost foarte usor sa o aleg, totul datorita stilistului meu”.

“Cunosteam designerul. Stiam cumva ca el va face rochia mea de mireasa, Am fost imediat de acord cu propunerea stilistului meu. Exista telepatie intre noi”, a completat actrita.

Intrebata daca rochia ei de mireasa se va incadra in trendul boho pe care l-au adoptat multe vedete care s-au casatorit recent, Mara a precizat ca acesta nu va fi si cazul ei.



Kate Mara si Jamie Bell au jucat impreuna in filmul „Fantastic Four”, in 2015, pelicula care a fost un esec la box-office si destul de criticat, insa pentru cei doi a insemnat inceputul unei relatii.

Pentru Kate Mara aceasta va fi prima casatorie. Jamie Bell, in varsta de 30 de ani, a mai fost casatorit anterior cu actrita Evan Rachel Wood. Cei doi au impreuna un fiu in varsta de 3 ani, al carui nume nu a fost dat publicitatii.

Foto: Arhiva Revistei ELLE